Петропавловский районный суд Днепропетровской области признал виновным жителя Лисичанска, который передавал важную информацию оккупантам.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
По данным правоохранителей, мужчину завербовала ФСБ, когда он отбывал наказание в колонии в РФ. Перед началом вторжения его "забросили" в район Луганской области для разведывательно-подрывной деятельности.
"Информатор собирал и передавал куратору сведения о местоположении огневых позиций подразделений ВСУ, пограничников, Нацгвардии на территории Лисичанска", - говорится в сообщении.
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За корректировку обстрелов Лисичанска, мужчина получал денежное довольствие от россиян. Во время задержания у него нашли доказательства посредством переписки в мессенджерах и голосовых сообщений.
Мужчину судили за "оказание государству-агрессору помощи в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины". Следующие 12 лет он проведет в тюрьме.
Напомним, что Арестович рассказал о переломном моменте после взрывов в Крыму.
Как сообщала Politeka, появились снимки авиабазы оккупантов в Крыму до и после взрывов.
Также Politeka писала, где бойцам ВСУ удалось отбить атаку.