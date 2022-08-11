Петропавловский районный суд Днепропетровской области признал виновным жителя Лисичанска, который передавал важную информацию оккупантам.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным правоохранителей, мужчину завербовала ФСБ, когда он отбывал наказание в колонии в РФ. Перед началом вторжения его "забросили" в район Луганской области для разведывательно-подрывной деятельности.

"Информатор собирал и передавал куратору сведения о местоположении огневых позиций подразделений ВСУ, пограничников, Нацгвардии на территории Лисичанска", - говорится в сообщении.

За корректировку обстрелов Лисичанска, мужчина получал денежное довольствие от россиян. Во время задержания у него нашли доказательства посредством переписки в мессенджерах и голосовых сообщений.

Мужчину судили за "оказание государству-агрессору помощи в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины". Следующие 12 лет он проведет в тюрьме.

Напомним, что Арестович рассказал о переломном моменте после взрывов в Крыму.

Как сообщала Politeka, появились снимки авиабазы оккупантов в Крыму до и после взрывов.

Также Politeka писала, где бойцам ВСУ удалось отбить атаку.