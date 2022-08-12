Так, в эфире единого телемарафона Ткаченко сообщил, что в этом году будет разработан план демонтажа герба и проходить подготовка к работам, а полностью его заменят в 2023 году.
По его словам серп и молот будут сняты осторожно, в соответсвии с законом.
«Мы все же европейское государство", - подчеркнул Ткаченко.
Как именно будет проходить демонтаж пока неизвестно – наилучший метод еще предстоит разработать.
В Минкульте также анонсировали конкурс на проект герба Украины, который и займет место на щите вместо серпа и молота.
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"До конца этого года сможем провести технические и проектные, на это у нас хватит ресурсов. А сам демонтаж начнем в следующем году. Как и конкурс на проект тризуба, который мы собираемся там разместить", – говорит Ткаченко.
Напомним, ранее в приложении «Дия» прошел опрос относительно дальнейшей судьбы монумента. В нем приняли участие более 778 тысяч украинцев.
В результате большинство высказались, что вместо герба СССР хотят видеть на щите столичного монумента "Родина-Мать" тризуб.
Согласно данным опроса, 85% опрошенных хотят заменить символику СССР на государственный герб Украины тризуб. За вариант просто демонтировать советский коммунистический символ проголосовало 9% опрошенных. Еще 6% ничего не хотят во внешнем облике монумента.