В «Дії» стартувало нове опитування – українці повинні вирішити долю герба срср на щиті монумента ««Батьківщина-мати».

Про це, як пише Politeka.net, йдеться у повідомленні Мінцифри.

«Щойно росія повномасштабно вторглася в нашу країну, процес позбавлення країни від радянських символів значно пришвидшився.

Зараз монумент «Батьківщина-мати», який є найвищою скульптурою Європи, прикрашає герб радянського союзу. Щоб вирішити його подальшу долю, Міністерство культури та інформаційної політики ініціювало опитування в застосунку Дія», - йдеться у повідомленні.

Є три варіанти відповіді: - залишити все, як є; - зняти радянський герб і залишити щит чистим. Після перемоги проведемо конкурс і оберемо, що там розмістити; - замінити на Тризуб — Державний Герб України.

Опитування проходитиме з 7 до 21 липня. Результати будуть оприлюднено вже за два тижні.

«Виражайте свою думку у застосунку Дія, долучайте до опитування друзів і рідних», - закликають українців в «Дії».

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