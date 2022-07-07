Про це, як пише Politeka.net, йдеться у повідомленні Мінцифри.
«Щойно росія повномасштабно вторглася в нашу країну, процес позбавлення країни від радянських символів значно пришвидшився.
Зараз монумент «Батьківщина-мати», який є найвищою скульптурою Європи, прикрашає герб радянського союзу. Щоб вирішити його подальшу долю, Міністерство культури та інформаційної політики ініціювало опитування в застосунку Дія», - йдеться у повідомленні.
Є три варіанти відповіді: - залишити все, як є; - зняти радянський герб і залишити щит чистим. Після перемоги проведемо конкурс і оберемо, що там розмістити; - замінити на Тризуб — Державний Герб України.
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Опитування проходитиме з 7 до 21 липня. Результати будуть оприлюднено вже за два тижні.
«Виражайте свою думку у застосунку Дія, долучайте до опитування друзів і рідних», - закликають українців в «Дії».
Нагадаємо, росіяни скаржаться, що їм не раді в країнах ЄС.
Також повідомлялось, що у окупантів паніка - ЗСУ знищуть їхні склади з боєприпасами та технікою.
Крім того Politeka.net повідомляла, що з'явилися перші фото з острова Зміїний після втечі окупантів.