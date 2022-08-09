Заниматься демонтажем "Родины-матери в Киеве сейчас невозможно.

Об этом заявил Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Мы впервые подошли вплотную к решению этого вопроса, который пытались обсуждать тем или иным способом после 2014 года.

Около 800 тысяч человек приняли участие в голосовании в "Действии". Кажется, 92 или 94 процента людей высказались за уборку герба и 85 процентов высказались за то, чтобы вместо советского герба там был трезубец.

После утверждения плана действий, который нам представил музей Второй мировой войны, предусматривающий техническое обследование, привлечение специалистов для проектной документации, чтобы можно было понять, как снять и повесить, должно пройти пол года или больше, чтобы мы начали работы.

Это памятник, который является одной из визитных карточек Украины, которая смотрит на Восток, которая огромна сама по себе. У нас есть на что тратить средства, у нас недостроен музей Голодомора, нам нужно построить музей Героев Небесной Сотни, нам нужно работать со многими объектами, получившими повреждения или разрушенными во время войны.

Заниматься сейчас демонтажем "Батькивщины-Матери" - это можно делать только в болезненном воображении ярых патриотов", - подчеркнул Ткаченко.

Напомним, перепуганные оккупанты отползают подальше от границы с Украиной.

Также сообщалось, что украинские защитники в ночь на 8 августа мощно ударили по позициям оккупантов.

Также Politeka.net писала, в каком еще крупном украинском городе не будет отопительного сезона.