«Ни в один регион России за время специальной военной операции не пришло столько горя и страданий, как в Бурятию».

Об этом говорится в заявлении Местной религиозной оганизации шаманов «Тэнгэри», на которое, в частности, обратил телеграм-канал Русский борщ.

В документе шаманы Бурятии обратились с воззванием к землякам, и другим малым народам.

Так, шаманы констируют, что многие буряты, отправившись воевать в Украину, уже никогда не вернуться домой и за последние пять месяцев в Бурятию пришло столько горя, какк ни в один другой регион рф.

«Нам трудно понять и объяснить, почему на Украину отправляют преимущественно наших воинов. В то же время жители Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов России не идут воевать за русский мир», - говорится в документе.

Также шаманы сообщают, что с вопросом, что будет дальше, они обратились к духам.

«Мы услышали ответ, что, если буряты останутся на этой земле, всегда будет мир и достаток. Просто нужно чтить традиции, быть бережными к природе и не давать чужим голосам заглушить голос наших предков», - говорится в заявлении.

Также, по словам авторов документа, духи дали им знак, что «нельзя идти с войной на ту землю, где живет хотя бы один бурят, уважающий веру и чтящий традиции». В Украине, подчеркивают шаманы, их сотни. В качестве примера приводитя Юрий Ехануров, который все детство провел в селе Буй Бичурского района Бурятии.

«Он достиг таких высот, каких не достиг еще ни один бурят в России – был премьер-министром и министром обороны страны», - напоминают шаманы.

Авторы «воззвания» призывают бурятов и остальные малые народы рф не ехать на войну в Украину, указывая, что им «не за что воевать».

Отметим, рнаее стало известно, что буряты, отказавшиеся воевать в Украине, содержатся в СИЗО на оккупированной территории под Луганском.

Добавим, что на момент 11 августа, по официальным данным Генштаба ВСУ, количество ликвидированных оккупантов достигло цифры - 43 тысячи.

Напомним также, что в центре российского Екатеринбурга неожиданно появились украинские флаги.

Тем временем россияне бегут из оккупированного ими Крыма и рыдают, что им было хорошо на украинской земле.

Кроме того, Politeka.net писала, что россию стремительно изолируют от цивилизованного мира.