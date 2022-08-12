Об этом говорится в заявлении Местной религиозной оганизации шаманов «Тэнгэри», на которое, в частности, обратил телеграм-канал Русский борщ.
В документе шаманы Бурятии обратились с воззванием к землякам, и другим малым народам.
Так, шаманы констируют, что многие буряты, отправившись воевать в Украину, уже никогда не вернуться домой и за последние пять месяцев в Бурятию пришло столько горя, какк ни в один другой регион рф.
«Нам трудно понять и объяснить, почему на Украину отправляют преимущественно наших воинов. В то же время жители Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов России не идут воевать за русский мир», - говорится в документе.
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Также шаманы сообщают, что с вопросом, что будет дальше, они обратились к духам.
«Мы услышали ответ, что, если буряты останутся на этой земле, всегда будет мир и достаток. Просто нужно чтить традиции, быть бережными к природе и не давать чужим голосам заглушить голос наших предков», - говорится в заявлении.
Также, по словам авторов документа, духи дали им знак, что «нельзя идти с войной на ту землю, где живет хотя бы один бурят, уважающий веру и чтящий традиции». В Украине, подчеркивают шаманы, их сотни. В качестве примера приводитя Юрий Ехануров, который все детство провел в селе Буй Бичурского района Бурятии.
«Он достиг таких высот, каких не достиг еще ни один бурят в России – был премьер-министром и министром обороны страны», - напоминают шаманы.
Авторы «воззвания» призывают бурятов и остальные малые народы рф не ехать на войну в Украину, указывая, что им «не за что воевать».
Отметим, рнаее стало известно, что буряты, отказавшиеся воевать в Украине, содержатся в СИЗО на оккупированной территории под Луганском.
Добавим, что на момент 11 августа, по официальным данным Генштаба ВСУ, количество ликвидированных оккупантов достигло цифры - 43 тысячи.
Напомним также, что в центре российского Екатеринбурга неожиданно появились украинские флаги.
Тем временем россияне бегут из оккупированного ими Крыма и рыдают, что им было хорошо на украинской земле.
Кроме того, Politeka.net писала, что россию стремительно изолируют от цивилизованного мира.