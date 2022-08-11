Їх, як пишуть російські ЗМІ, нанесли на архітектурні об'єкти красою «під покровом ночі». Розпізнавальних знаків митці не залишили, тому комусь належить авторство невідомо.
В адміністрації міста відразу відрапортували, що комунальники все відчистять найближчим часом.
«ЄНР», «Було б прикольно, якби вранці фігак – а на головному майдані пам'ятник Бандери», «Якби прапори України там були 24го лютого - супер, а так, у серпні, коли вже перелом на фронті, не вірю», «Чекаємо на Кремль у жовто-блакитних кольорах», «Чим ближче поразка р*шки, тим більше ми спостерігатимемо подібного двіжа», «Дивно, що там ще хоч хтось у твердій пам'яті зберігся», - коментують користувачі соцмереж фото.
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Додамо, що тим часом у Мережі з'явилися кадри, як окупанти б'ють по українському населеному пункту Піски з установки «Сонцепьок». При цьому застосовують термобаричні боєприпаси, заборонені конвенцією. На кадрах можна побачити, що селище практично знищене.
Водночас, стало відомо, що парламент Латвії визнав росію державою-спонсором тероризму.
Як повідомляється, Сейм закликає країни ЄС негайно призупинити видачу туристичних та в'їзних віз громадянам Росії та Білорусі.
Нагадаємо, у рф почали скиглити через драматичне становище армії путіна.
Також повідомлялось, що міністр Резніков показав свою дружину, з якою збирається у Херсонську область після деокупації.
Крім того, Politeka.net писала, що генерал ЗСУ назвав можливі терміни перемоги України над рф.