Мама 4-летней Лизы, погибшей во время ракетного удара по Виннице, Ирина Дмитриева рассказала новые подробности

Сама женщина получила множество ранений в тот трагический день: у нее перелом ноги, травма брюшной полости и т.д.. В теле женщины было 17-18 осколков. Некоторые из них остались, они не вредят жизни. Все остальные вытянули. Об этом Ирина Дмитриева сообщила в Инстаграм-сториз.

Она показала кадр, сделанный на больничной койке. Одна из ног Ирины перебинтована. В публикации женщина объяснила, что нога возле коляски в день трагедии не ее.

«Возле коляски была не моя нога. Мы шли в людном месте. Очень много пострадавших в тот день», - рассказала она.

Женщина поблагодарила медиков, которые долго боролись за ее жизнь.

"Перелом ноги, повреждена левая рука, не чувствую некоторых пальцев. Травма брюшной полости. Большой осколок порвал и зацепил много органов", – описала женщина последствия ракетного удара по городу.

Напомним, в результате ракетной атаки по центру Винницы погибли 27 человек.

В Сети были опубликованы фото тех военных, которые совершили это ужасное преступление.

Также сообщалось, что маленькая Лиза, ставшая одной из жертв ракетного удара, была героиней праздничного видео первой леди Елены Зеленской.