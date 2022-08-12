Сама женщина получила множество ранений в тот трагический день: у нее перелом ноги, травма брюшной полости и т.д.. В теле женщины было 17-18 осколков. Некоторые из них остались, они не вредят жизни. Все остальные вытянули. Об этом Ирина Дмитриева сообщила в Инстаграм-сториз.
Она показала кадр, сделанный на больничной койке. Одна из ног Ирины перебинтована. В публикации женщина объяснила, что нога возле коляски в день трагедии не ее.
«Возле коляски была не моя нога. Мы шли в людном месте. Очень много пострадавших в тот день», - рассказала она.
Женщина поблагодарила медиков, которые долго боролись за ее жизнь.
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"Перелом ноги, повреждена левая рука, не чувствую некоторых пальцев. Травма брюшной полости. Большой осколок порвал и зацепил много органов", – описала женщина последствия ракетного удара по городу.
Напомним, в результате ракетной атаки по центру Винницы погибли 27 человек.
В Сети были опубликованы фото тех военных, которые совершили это ужасное преступление.
Также сообщалось, что маленькая Лиза, ставшая одной из жертв ракетного удара, была героиней праздничного видео первой леди Елены Зеленской.