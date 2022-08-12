После взрывов на морской авиабазе в Крыму командующего Черноморским флотом РФ Осипова сняли с должности.

После мощных взрывов на военной авиабазе в Новофедоровке в оккупированном Крыму, где базируется 43-й морской штурмовой авиаполк, был снят с должности командующий Черноморским флотом РФ адмирал Игорь Осипов. На его место быстро поставили нового командующего – вице-адмирала Виктора Соколова.

Об этом со ссылкой на данные российских источников рассказал журналист Юрий Бутусов. По его словам, такие кадровые перестановки – лучший сигнал о том, что взрывы на авиабазе в Крыму имеют катастрофические последствия для армии россии.

"На авиабазе базируется главная ударная сила Черноморского флота – 43-й морской штурмовой авиаполк. 9 августа в результате одновременных взрывов двух складов хранения боеприпасов по данным космических снимков было уничтожено по минимальным оценкам 8 российских боевых самолетов, по данным Генштаба ВСУ – 9 самолетов. 43-й полк разгромлен. Уничтожена примерно половина боеспособных самолетов и большая часть очень дорогого боекомплекта, нанесен тяжелый урон инфраструктуре авиабазы", – написал Бутусов.

Журналист отметил, что Минобороны россии вообще не признало никаких потерь, а данные снимков со спутников они просто игнорируют и никак не комментируют. Им проще делать вид, что ничего не произошло, даже несмотря на то, что мир говорит по успешной атаке ВСУ на российскую авиабазу.

Бутусов считает, что в Кремле показывают абсолютную беспомощность и сдают даже в информационной войне. Оказывается, россия не способна надежно защищать Крым.

"Интересно, что даже после уничтожения флагманского крейсера "Москва", на котором держал свой флаг адмирал Осипов, его не сняли с должности. Но после взрывов, в результате которых, по заявлению МО РФ, якобы не было никаких потерь, адмирал потерял должность. Это свидетельствует о том, что российская авиация потерпела неслыханное в своей истории после Второй мировой войны поражение", – заключает журналист.

Напомним, "Остров россия" в Украине, в СНБО узнали цель кремлевского проекта: "Рф долгое время...".

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