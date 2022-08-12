Русский язык в новом учебном году в школах не будет изучаться даже факультативно.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Департаменте образования и науки КГГА по результатам обращения Молодежного клуба Джура.

В письме указывается: «Образовательными программами заведений общего среднего образования Киева на 2022-2023 учебный год не предусматривается преподавание предметов на русском языке и изучение русского языка как предмета или факультативно».

Сгоревшая в результате обстрела оккупантов школа в Авдеевке.

В Сети живо комментируют эту информацию, отмечая, что это надо было сделать еще 20 лет назад по всей Украине, тогда не было бы никаких «ДНР» и «ЛНР».

«Путин красава, опять всех переиграл», «Хотели денацификацию, а получили дерусификацию», «Отличный результат СВО. Россияне должны гордиться своим президентом!», «Наконец-то», «Жду, когда ваше правительство поблагодарит путина за возможность ускоренного перехода на украинский», «Русский везде надо запретить, в первую очередь с странах совка», «Защитил володька русский язык», «Это запланированный тактический ход ввп», - пишут в комментариях пользователи соцсетей.

Напомним, ранее языковой омбудсмен Тарас Кремень выступил с инициативой с 1 сентября отменить в школах изучение русского языка. Он отметил необходимость замены изучения русского языка другими дисциплинами с нового учебного года.

Глава Министерства образования и науки Украины Сергей Шкарлет также высказался за замену в школах русского языка другими дисциплинами.

«Я, в принципе, поддерживаю такую ​​инициативу, но нужно смотреть, чтобы это было по выбору школы, педсовета. Однако мы (министерство. — ред.) поддерживаем такую ​​инициативу», — отметил министр.

Напомним, также было решено, что делать с гербом СССР на щите монумента "Родина-мать".

Также сообщалось, что в Сети показали, как выглядят крымские пляжи после взрывов на авиабазе.

Тем временем Кулеба ответил Шольцу, который вступился за хороших русских.