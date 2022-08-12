Российские оккупанты готовят провокации Дню независимости Украины 24 августа и против президента Владимира Зеленского. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире 24 канала.

"Они этим занимаются постоянно. Мы много проходим таких вещей, работаем на опережение. Также мы располагаем информацией о планах противника почти по всем направлениям", – сказал Данилов.

По его словам, не все может оказаться под контролем украинских властей, но это нормально в условиях войны. При этом секретарь СНБО заверил, что соответственные специалисты постоянно работают над тем, чтобы узнавать планы оккупантов и давать им достойный отпор.

Отметим, ранее Алексей Данилов рассказал, что ядерным шантажом вокруг Запорожской атомной электростанции российские оккупанты хотят сделать "серую зону" не только из Запорожья, но и со всей Украины. Он убежден, что воплотить цель этого проекта российским оккупантам никогда не удастся, ведь в их планах отсутствует сопротивление.

Напомним, "Остров россия" в Украине, в СНБО узнали цель кремлевского проекта: "Рф долгое время...".

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