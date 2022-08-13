Так, на фотографии можно увидеть следы от пожара на взлетно-посадочной полосе, которые напоминают контуры самолета.
Существует версия, что это уничтоженная «сдетанировавшим боекомплектом» РЛС.
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Напомним, около полуночи 11 августа на аэродроме Зябровка в Гомельской области Беларуси раздались взрывы. Именно там, как сообщалось ранее, базировались российские войска вторжения, оттуда обстреливали украинскую территорию, а в последнее время РФ полностью получила базу в свое распоряжение.
В Командовании Воздушных сил ВСУ прокомментировали взрывы на белорусском аэродроме Зябровка словами о том, что они очень рассчитывают на поддержку партизанов Беларуси.
«Мы знаем, что они очень добрые, умные и сообразительные люди, которые уже очень хорошо помогают нашему государству, Вооруженным Силам Украины. И мы только благодарим братского белорусского народа, который поможет Украине победить кафиров и выгнать их с нашей земли. И с вашей тоже», — заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат
Вскоре после "бавовны" появилась информация, что на авиабазе Зябровка «взорвалась мощным взрывом» российская РЛС управления огнем 92Н6, известная в НАТО как «Могильный камень».
В свою очередь украинский военный обозреватель Константин Машовец писал, что в Зябровке «остатки ЗРК «Панцирь – 1С» и пары ПУ ЗРК С-300… растягивали всю ночь».
«Беларускі гаюн» опубликовал видео взрывов в Зябровке.
Также в Мониторинговой военной группе отметили, что "версия с детонацией боекомплекта танка Т-72 подтверждается".
Напомним, в Сети также появились кадры, сделанные на крымских пляжах после взрывов на российской авиабазе Саки - места отдыха опустели.
Также сообщалось, что россияне в панике пытаются прорваться в Европу из-за нового запрета.
Кроме того, напомним, что в настоящее время оккупанты пытатся продвинуться сразу на нескольких направлениях.