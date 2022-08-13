Индия отказала России в создании платежной системы, которая должна стать альтернативой SWIFT.

Об этом сообщает The Economic Times со ссылкой на высокопоставленного банкира.

Россияне предлагали создать систему, с помощью которой можно было бы рассчитываться как в рублях, так и в рупиях.

Индийские банки не желают поддерживать предложенную интеграцию двух систем обмена сообщениями, поскольку это может выглядеть как попытка обойти санкции США против российских банков.

Этот вопрос возник на прошлой неделе, когда индийские и российские банкиры провели встречу, чтобы обсудить детали "торговли рупиями".

"Российские банки, до сих пор не коснувшиеся санкций США, не имеют филиала в Индии. Как только такой банк попадет под санкции, его офис в России захочет найти способ связи через защищенный канал с индийскими банками, где есть счета vostro.

Поэтому они считают, что система обмена сообщениями должна быть подключена к SFMS. Электронная почта не считается безопасным способом обмена платежными реквизитами, и ни один банк больше не использует факс", – сказал другой банкир.

Напомним, в Сети показали, как сейчас выглядят пляжи после взрывов на российской авиабазе в оккупированному Крыму.

По неофициальным данным, за взрывами в Крыму стоят украинские спецназовцы.

Кроме того, напомним, что из-за количества погибших всполошились даже шаманы Бурятии.