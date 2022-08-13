Индия отказала России в создании платежной системы, которая должна стать альтернативой SWIFT.

Об этом сообщает The Economic Times со ссылкой на высокопоставленного банкира.

Россияне предлагали создать систему, с помощью которой можно было бы рассчитываться как в рублях, так и в рупиях.

Индийские банки не желают поддерживать предложенную интеграцию двух систем обмена сообщениями, поскольку это может выглядеть как попытка обойти санкции США против российских банков.

Индия

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Этот вопрос возник на прошлой неделе, когда индийские и российские банкиры провели встречу, чтобы обсудить детали "торговли рупиями".

"Российские банки, до сих пор не коснувшиеся санкций США, не имеют филиала в Индии. Как только такой банк попадет под санкции, его офис в России захочет найти способ связи через защищенный канал с индийскими банками, где есть счета vostro.

Поэтому они считают, что система обмена сообщениями должна быть подключена к SFMS. Электронная почта не считается безопасным способом обмена платежными реквизитами, и ни один банк больше не использует факс", – сказал другой банкир.

сбербанк

Напомним, в Сети показали, как сейчас выглядят пляжи после взрывов на российской авиабазе в оккупированному Крыму.

По неофициальным данным, за взрывами в Крыму стоят украинские спецназовцы.

Кроме того, напомним, что из-за количества погибших всполошились даже шаманы Бурятии.