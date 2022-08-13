Индия отказала России в создании платежной системы, которая должна стать альтернативой SWIFT.
Об этом сообщает The Economic Times со ссылкой на высокопоставленного банкира.
Россияне предлагали создать систему, с помощью которой можно было бы рассчитываться как в рублях, так и в рупиях.
Индийские банки не желают поддерживать предложенную интеграцию двух систем обмена сообщениями, поскольку это может выглядеть как попытка обойти санкции США против российских банков.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
"Впервые вы услышите": Арестович выдал неожиданную деталь о вторжении рф, о которой мало кто знает
Украина приблизилась к переломному моменту: что произойдет на фронте в ближайшие недели
"Холостячка" Мишина поиздевалась над путинской пропагандисткой Скабеевой: кадры
"Не загоняйтеся": Мартыновская из "Мастер Шеф" резко осадила жену "Холостяка" Добрынина, критиковавшую Европу
Этот вопрос возник на прошлой неделе, когда индийские и российские банкиры провели встречу, чтобы обсудить детали "торговли рупиями".
"Российские банки, до сих пор не коснувшиеся санкций США, не имеют филиала в Индии. Как только такой банк попадет под санкции, его офис в России захочет найти способ связи через защищенный канал с индийскими банками, где есть счета vostro.
Поэтому они считают, что система обмена сообщениями должна быть подключена к SFMS. Электронная почта не считается безопасным способом обмена платежными реквизитами, и ни один банк больше не использует факс", – сказал другой банкир.
Напомним, в Сети показали, как сейчас выглядят пляжи после взрывов на российской авиабазе в оккупированному Крыму.
По неофициальным данным, за взрывами в Крыму стоят украинские спецназовцы.
Кроме того, напомним, что из-за количества погибших всполошились даже шаманы Бурятии.