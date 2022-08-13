Министерство иностранных дел Черногории официально объявило Владислава Масленникова, посла россии в стране, персоной нон-грата.

Об этом сообщила пресс-служба черногорского МИД на официальном сайте.

У него осталось шесть дней, чтобы покинуть территорию государства.

Ведомство указало, что действует на основании статьи 9 Венской конвенции о дипломатических отношениях. Она позволяет объявить дипломата персоной нон грата без объяснения причины.

"Официальная нота об этом решении, в которой указывается семидневный срок для выезда с территории Черногории, была вручена сегодня (13 августа) послу Российской Федерации Владиславу Масленникову", – говорится в сообщении.

Добавим: дипломатический термин "персона нон-грата" означает, что человек является нежелательным лицом в государстве.

Масленников стал чрезвычайным и полномочным послом россии в Черногории в июле 2019 года.

В комментарии пропагандистским СМИ он сказал, что черногорские власти не объяснили ему причин "изгнания" из страны. Россиянин заявил, что такое решение окажет негативный эффект на двусторонних отношениях.

Также он пообещал ответные меры со стороны россии, утверждая, что народ Черногории в основном поддерживает позицию Москвы и "не проявляет русофобии".

Напомним, в Сети также появились кадры, сделанные на крымских пляжах после взрывов на российской авиабазе Саки - места отдыха опустели.

Также сообщалось, что россияне в панике пытаются прорваться в Европу из-за нового запрета.

Кроме того, напомним, что в настоящее время оккупанты пытатся продвинуться сразу на нескольких направлениях.