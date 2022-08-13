В Украине по состоянию на 13 августа числятся пропавшими без вести 198 детей.

Об этом сообщает Офис омбудсмена со ссылкой на данные государственного портала розыска детей «Дети войны».

"198 детей пропали без вести, 6482 ребенка депортированы. В то же время уже найдено 4523 ребенка и 50 детей возвращены", - констатировали в ведомстве.

По состоянию на утро субботы, 13 августа, с начала полномасштабного вторжения россии в Украине погиб 361 ребенок, еще 711 получили ранения. И эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях, отметили в Офисе генпрокурора.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 375, Харьковской – 198, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 60, Херсонской – 55, Запорожской – 40.

Напомним, в Сети также появились кадры, сделанные на крымских пляжах после взрывов на российской авиабазе Саки - места отдыха опустели.

Также сообщалось, что россияне в панике пытаются прорваться в Европу из-за нового запрета.

Кроме того, напомним, что в настоящее время оккупанты пытатся продвинуться сразу на нескольких направлениях.