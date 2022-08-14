В Ровно 34-летнему жителю сообщили о подозрении в публичном надругательстве над государственным флагом Украины.
Об этом сообщает областная прокуратура.
Следствием установлено, что вечером 12 августа на ул. Князя Романа в Ровно, перед центральным входом в магазин, мужчина, проявляя грубое оскорбительное отношение к государственным символам Украины, находясь в общественном месте, в присутствии прохожих снял со стены помещения магазина деревянную рукоятку с флагом, переломил ее на две части и сорвал флаг.
Также демонстративно бросил его на землю, начал топтать и вытирать ноги. По внешним признакам злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчине уже сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 338 УК.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
"Немного жалко тупых орков": Виталий Ким сообщил о бегстве руководства оккупантов с правого берега Днепра
"Мы даже не подозревали, что можем быть обмануты": московских рабочих настиг "сюрприз" на оккупированной Луганщине
Подоляк сурово отреагировал на планы Арестовича идти в президенты: "Я вообще считаю..."
"Агент Бандеровка": Бедняков подколол Никитюк, которая прогулялась по Львову в тапках
Напомним, в Сети также появились кадры, сделанные на крымских пляжах после взрывов на российской авиабазе Саки - места отдыха опустели.
Также сообщалось, что россияне в панике пытаются прорваться в Европу из-за нового запрета.
Кроме того, напомним, что в настоящее время оккупанты пытатся продвинуться сразу на нескольких направлениях.