В Ровно 34-летнему жителю сообщили о подозрении в публичном надругательстве над государственным флагом Украины.

Об этом сообщает областная прокуратура.

Следствием установлено, что вечером 12 августа на ул. Князя Романа в Ровно, перед центральным входом в магазин, мужчина, проявляя грубое оскорбительное отношение к государственным символам Украины, находясь в общественном месте, в присутствии прохожих снял со стены помещения магазина деревянную рукоятку с флагом, переломил ее на две части и сорвал флаг.

Также демонстративно бросил его на землю, начал топтать и вытирать ноги. По внешним признакам злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчине уже сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 338 УК.

Напомним, в Сети также появились кадры, сделанные на крымских пляжах после взрывов на российской авиабазе Саки - места отдыха опустели.

Также сообщалось, что россияне в панике пытаются прорваться в Европу из-за нового запрета.

Кроме того, напомним, что в настоящее время оккупанты пытатся продвинуться сразу на нескольких направлениях.