Заявления Минобороны Беларуси, что они не являются участниками войны, которую развязала россия против Украины, является, по меньшей мере, лукавством, потому что с белорусской стороны в нашу страну запускают ракеты.

Об этом сообщает украинский посол в Республике Беларусь Игорь Кизим в Facebook.

«Слова официального представителя Минобороны – Валерия Ревенко, думаю, заслуживают внимания. В частности, о том, что Киев «не готов к конструктивному диалогу». Хотя правильно сказал, что отношения выстраивать все-таки придется. И это действительно вопрос времени. Как было сказано, «наверное, не ближайшего». Но здесь, думаю, нужно понимать о какой готовности говорит официальный представитель Минобороны», – написал Кизим.

Украинский посол подчеркнул, что военно-политическое руководство Беларуси, в отличие от экспертов-прогандистов, понимает, что с 24 февраля, с момента, когда Беларусь разрешила российским войскам со своей территории вторгнуться в Украину, неся смерть и разрушение, слово «конструктивный» стало неуместным.

«Оно также знает, сколько российских ракет и авиабомб прилетело в Украину с территории Беларуси с использованием всей возможной инфраструктуры (об этом официально, нотами, информировалась белорусская сторона вместе с требованием прекратить это). Поэтому говорить о том, что «мы не участники вооруженного противостояния» ну как-то не по-мужски для офицера такого ранга. Это лукавство как минимум», - подчеркивает Кизим.

При этом посол обратил внимание, что такие слова противоречат и лидеру белорусского режима Александру Лукашенко, который в интервью прямо сказал, что он и в его интерпретации Беларусь не только поддерживает, но и является прямым участником российской «военной спецоперации».

Напомним, в Сети также появились кадры, сделанные на крымских пляжах после взрывов на российской авиабазе Саки - места отдыха опустели.

Также сообщалось, что россияне в панике пытаются прорваться в Европу из-за нового запрета.

Кроме того, напомним, что в настоящее время оккупанты пытатся продвинуться сразу на нескольких направлениях.