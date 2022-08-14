НП сталася вдень у неділю, 14 серпня, у торговому центрі "Сурмалу".
Кадри сильнішої пожежі вже розлетілися по мережі. Також у телеграм-каналах показали момент вибуху.
За попередньою інформацією, рвонула піротехніка.
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Як
Мешканців закликають не виходити з дому, бо можуть лунати повторні вибухи.
На кадрах видно, що дим від пожежі видно за кілька кілометрів. Також чути звуки піротехніки, що розривається.
За оновленою інформацією, вже відомо про 20 постраждалих та одного загиблого.
Зараз на місці вибуху працюють лікарі швидкої допомоги та добровольці. Постраждалих людей виносять із будівлі та відправляють до лікарень
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Тим часом Росія стрімко занурюється в ізоляцію від цивілізованого світу.
Крім того, Politeka.net писала, що генерал ВСУ назвав терміни перемоги, що обнадійливі.