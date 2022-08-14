У столиці Вірменії, Єревані прогримів потужний вибух, після цього почалася пожежа, яку видно за сотні метрів.

НП сталася вдень у неділю, 14 серпня, у торговому центрі "Сурмалу".

Кадри сильнішої пожежі вже розлетілися по мережі. Також у телеграм-каналах показали момент вибуху.

За попередньою інформацією, рвонула піротехніка.

Як повідомляє МНС Вірменії, семеро людей, які постраждали під час вибуху в Єревані, доставлені до лікарень. Під завалами ще можуть бути люди.

Мешканців закликають не виходити з дому, бо можуть лунати повторні вибухи.

На кадрах видно, що дим від пожежі видно за кілька кілометрів. Також чути звуки піротехніки, що розривається.

За оновленою інформацією, вже відомо про 20 постраждалих та одного загиблого.

Зараз на місці вибуху працюють лікарі швидкої допомоги та добровольці. Постраждалих людей виносять із будівлі та відправляють до лікарень

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