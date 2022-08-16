Об этом, как пишет Politeka.net, сообщают российские СМИ.
Тем временем глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщает, что попадание было по складу с боеприпасами россиян в районе поселка Азовское в Джанкойском районе.
В Telegrаm-каналах появляются все новые и новые кадры взрывов и пожара в селе Майское, расположенном рядом с поселком Азовское.
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На некоторых кадрах видно, что пожар и детонация происходит в нескольких местах одновременно.
«Аж автобус шевелится», - говорят авторы одного из видео, снятого в непосредственной близости к месту пожара. На кадрах видно, как горящие боеприпасы разлетаются в разные стороны. Очевидцы обсуждают, что снаряды падают на дорогу, прямо перед машинами. (Осторожно, ненормативная лексика).
На одном из видео люди также обсуждают, что "вибрация пошла" и жалуются:"Я боюсь".
В Сети тем временем шутят, что это в Крыму проходит репетиция салюта ко Дню Независимости Украины.
Также сообщается, что возник пожар на трансформаторной подстанции.
В то же время стало известно о новых взрывах в оккупированном Мелитополе. Там, по словам законного мэра города Ивана Федорова, было зафиксировано два взрыва в районе подстанции
После этого, по его словам, остановилось вещание эфирного телевидения, захваченного рашистами. По предварительной информации поврежден транзитный кабель.
Напомним, в ОПУ раскрыли неизвестные подробности переговоров - рф были готовы отвести войска.
Также сообщалось о расколе в рядах оккупантов.
Кроме того, Politeka.net писала, что враг идет в наступление - где прямо сейчас идут жестокие бои.