На данный момент из-за взрыва на севере Крыма эвакуировано около 2 тысяч человек.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщают российские СМИ.

Тем временем глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщает, что попадание было по складу с боеприпасами россиян в районе поселка Азовское в Джанкойском районе.

В Telegrаm-каналах появляются все новые и новые кадры взрывов и пожара в селе Майское, расположенном рядом с поселком Азовское.

На некоторых кадрах видно, что пожар и детонация происходит в нескольких местах одновременно.

«Аж автобус шевелится», - говорят авторы одного из видео, снятого в непосредственной близости к месту пожара. На кадрах видно, как горящие боеприпасы разлетаются в разные стороны. Очевидцы обсуждают, что снаряды падают на дорогу, прямо перед машинами. (Осторожно, ненормативная лексика).

На одном из видео люди также обсуждают, что "вибрация пошла" и жалуются:"Я боюсь".

В Сети тем временем шутят, что это в Крыму проходит репетиция салюта ко Дню Независимости Украины.

Также сообщается, что возник пожар на трансформаторной подстанции.

В то же время стало известно о новых взрывах в оккупированном Мелитополе. Там, по словам законного мэра города Ивана Федорова, было зафиксировано два взрыва в районе подстанции

После этого, по его словам, остановилось вещание эфирного телевидения, захваченного рашистами. По предварительной информации поврежден транзитный кабель.

Напомним, в ОПУ раскрыли неизвестные подробности переговоров - рф были готовы отвести войска.

Также сообщалось о расколе в рядах оккупантов.

Кроме того, Politeka.net писала, что враг идет в наступление - где прямо сейчас идут жестокие бои.