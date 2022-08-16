В районе Джанкоя в оккупированном рф Крыму прогремели взрывы на складе боеприпасов, детонация снарядов продолжается.

Так, во время выступления на камеру «главы» оккупационных властей Крыма Сергея Аксенов взорвался один из боеприпасов. Видео распространили по сети ряд телеграм-каналов.

«Пока у нас данные о двух пострадавших, в данном случае один мужчина – осколочное ранение и одного стенкой придавило», - рассказал Аксенов, поспешив заверить, что их жизням ничего не угрожает.

Аксенов не сообщил о причинах «детонации боеприпасов».

Тем временем из зоны происшестви уже эвакуированы около двух тысяч жителей сел Азовское и Майское Джанкойского района, они временно размещены в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное.

Отметим, что это уже второй инцидент в Крыму за последние 8 дней: 9 августа оккупированный полуостров охватила паника после серии взрывов на военном аэродроме Саки вблизи курортного поселка Новофедоровка. Тогда оккупационные «власти» Крыма назвали причиной взрывов «детонацию нескольких авиационных боеприпасов», опасаясь признать удар ВСУ по цели на полуострове.

Напомним, сильнейшие взрывы прогремели в Крыму сняли вблизи, объявлена эвакуация

Также сообщалось о расколе в рядах оккупантов.

Кроме того, Politeka.net писала, что враг идет в наступление - где прямо сейчас идут жестокие бои.