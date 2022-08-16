Луганские боевики бунтуют и отказываются идти воевать за своих «братушек» из «ДНР» - это всё снизит эффективность боевых действий оккупантов.

Об этом говорится в новом отчете американского института изучения войн (ISW).

В интернете гуляет видео, на котором террористы из «ЛНР» отказались продолжать боевые действия в Донецкой области и пожаловались на изнурительные темпы наступления за пределами Луганской области. Боевики устали от изнурительных наступательных действий за пределами своих заявленных границ они утверждают что 3 июля уже отпраздновали «победу», когда вышли на границы Луганской области, и считают свою работу выполненной.

«Эта тенденция особенно опасна для российских войск, стремящихся вербовать еще больше новых солдат из Луганской области, чтобы компенсировать недавние потери. Дальнейший раскол в возглавляемых Россией силах также чреват дальнейшим препятствием эффективности российских военных усилий», – говорится в отчете экспертов.

Институт изучения войны напоминает, что террористы «ДНР» ранее аналогично фиксировали подобные обращения, действуя в Луганской, Харьковской и Херсонской областях.

«Это может свидетельствовать о том, что прокси-войска могут не полностью поддерживать экспансивные планы вторжения Кремля», – заключают в ISW.

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