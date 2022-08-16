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В интернете гуляет видео, на котором террористы из «ЛНР» отказались продолжать боевые действия в Донецкой области и пожаловались на изнурительные темпы наступления за пределами Луганской области. Боевики устали от изнурительных наступательных действий за пределами своих заявленных границ они утверждают что 3 июля уже отпраздновали «победу», когда вышли на границы Луганской области, и считают свою работу выполненной.
«Эта тенденция особенно опасна для российских войск, стремящихся вербовать еще больше новых солдат из Луганской области, чтобы компенсировать недавние потери. Дальнейший раскол в возглавляемых Россией силах также чреват дальнейшим препятствием эффективности российских военных усилий», – говорится в отчете экспертов.
Институт изучения войны напоминает, что террористы «ДНР» ранее аналогично фиксировали подобные обращения, действуя в Луганской, Харьковской и Херсонской областях.
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«Это может свидетельствовать о том, что прокси-войска могут не полностью поддерживать экспансивные планы вторжения Кремля», – заключают в ISW.
Напомним, в военной разведке Великобритании оценили, насколько возможно завершение войны до конца года.
Также сообщалось, что свой прогноз дал генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.
Кроме того, Politeka.net писала, что в Украине готовятся продлить мобилизацию и военное положение - до какой даты.