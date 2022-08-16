Видео бесчинств, снятое очевидцами, появилось в
Конфликтная ситуация произошла в селе Мощаница, Острожского района.
По словам свидетелей случившегося, депутат райсовета ударил два раза топором по голове мужчину в оранжевых штанах, якобы за то за то, что тот стоял на дороге и говорил со своей кумой.
«После этого началась шарпанина. Приехал отца того депутата на тракторе, одел перчатки на руки, взял молоток, и начал делать то, что вы видите на видео! Есть куча свидетелей!!! Прошу огласки, потому что это реально покушение на убийство», - рассказали очевидцы.
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Местные жители добавили, что депутат работает начальником караула 16 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Ровенской области пгт Гоща.
Украинцы комментируют драку в соцсетях.
"Здесь уже никакие пилюли не помогут",
"Нет оправдания, но ситуация не до конца развернута",
"Здесь и русских не надо, сами убиваются. Точно люди одурели", - пишут в сети.
Напомним, сильнейшие взрывы прогремели в Крыму сняли вблизи, объявлена эвакуация
Также сообщалось о расколе в рядах оккупантов.
Кроме того, Politeka.net писала, что враг идет в наступление - где прямо сейчас идут жестокие бои.