В Ровенской области депутат с топором напал на односельчанина, после этого завязалась жуткая драка

Видео бесчинств, снятое очевидцами, появилось в телеграм-канале «Рівне 1283».

Конфликтная ситуация произошла в селе Мощаница, Острожского района.

По словам свидетелей случившегося, депутат райсовета ударил два раза топором по голове мужчину в оранжевых штанах, якобы за то за то, что тот стоял на дороге и говорил со своей кумой.

«После этого началась шарпанина. Приехал отца того депутата на тракторе, одел перчатки на руки, взял молоток, и начал делать то, что вы видите на видео! Есть куча свидетелей!!! Прошу огласки, потому что это реально покушение на убийство», - рассказали очевидцы.

Местные жители добавили, что депутат работает начальником караула 16 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Ровенской области пгт Гоща.

Украинцы комментируют драку в соцсетях.

"Здесь уже никакие пилюли не помогут",

"Нет оправдания, но ситуация не до конца развернута",

"Здесь и русских не надо, сами убиваются. Точно люди одурели", - пишут в сети.

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