Депутат Черкасского городского совета от "ОПЗЖ" Александр Замирайло, подозреваемый в коллаборационной деятельности, снова внес залог и находится на свободе.

Об этом сообщила спикер Черкасской областной прокуратуры Богдана Кулик местному изданию zmi.ck.ua.

Она отметила, что апелляционный суд удовлетворил просьбу прокуратуры и увеличил залог с 200 тысяч до 1 млн. гривен. Депутат внес сумму и находится на свободе.

Взять Замирайла под стражу можно только в том случае, если он не будет исполнять обязанности.

"Это высшая судебная инстанция на стадии досудебного расследования, и в Верховном суде такие решения в соответствии с нормами УПК Украины не пересматриваются", - отметила спикер прокуратуры.

Отмечается, что Замирайло не только оправдывал российскую агрессию против нашего государства, но и планировал возглавить оккупационную администрацию в Черкасской области, если бы врагу удалось захватить регион.

После полномасштабного вторжения россии он не выходил из состава ОПЗЖ, а активно привлекал к политсиле новых единомышленников. С одной из приспешниц они проводили информационно-подрывную деятельность в пользу россии.

Напомним, депутат с топором набросился на мужчину, после этого приехал его отец с молотком: замес попал на видео.

Также сообщалось о расколе в рядах оккупантов.

Кроме того, Politeka.net писала, что враг идет в наступление - где прямо сейчас идут жестокие бои.