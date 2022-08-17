Депутат Черкасского городского совета от "ОПЗЖ" Александр Замирайло, подозреваемый в коллаборационной деятельности, снова внес залог и находится на свободе.
Об этом сообщила спикер Черкасской областной прокуратуры Богдана Кулик местному изданию zmi.ck.ua.
Она отметила, что апелляционный суд удовлетворил просьбу прокуратуры и увеличил залог с 200 тысяч до 1 млн. гривен. Депутат внес сумму и находится на свободе.
Взять Замирайла под стражу можно только в том случае, если он не будет исполнять обязанности.
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"Это высшая судебная инстанция на стадии досудебного расследования, и в Верховном суде такие решения в соответствии с нормами УПК Украины не пересматриваются", - отметила спикер прокуратуры.
Отмечается, что Замирайло не только оправдывал российскую агрессию против нашего государства, но и планировал возглавить оккупационную администрацию в Черкасской области, если бы врагу удалось захватить регион.
После полномасштабного вторжения россии он не выходил из состава ОПЗЖ, а активно привлекал к политсиле новых единомышленников. С одной из приспешниц они проводили информационно-подрывную деятельность в пользу россии.
Напомним, депутат с топором набросился на мужчину, после этого приехал его отец с молотком: замес попал на видео.
Также сообщалось о расколе в рядах оккупантов.
Кроме того, Politeka.net писала, что враг идет в наступление - где прямо сейчас идут жестокие бои.