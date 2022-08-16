На Рівненщині депутат з сокирою напав на односельця, після цього почалася моторошна бійка

Відео безчинств, зняте очевидцями, з'явилося у телеграм-каналі «Рівне 1283».

Конфліктна ситуація сталася у селі Мощаниця, Острозького району.

За словами свідків, депутат райради вдарив двічі сокирою по голові чоловіка в помаранчевих штанях, нібито за те, що той стояв на дорозі і говорив зі своєю кумою.

«Після цього почалася шарпанина. Приїхав батька того депутата на тракторі, одягнув рукавички на руки, взяв молоток та почав робити те, що ви бачите на відео! Є купа свідків! Прошу розголоси, бо це реальний замах на вбивство», - розповіли очевидці.

Місцеві жителі додали, що депутат працює начальником варти 16 Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Рівненській області смт Гоща.

Українці коментують бійку у соцмережах.

"Тут уже ніякі пігулки не допоможуть",

"Немає виправдання, але ситуація не до кінця розгорнута",

"Тут і росіян не треба, самі вбиваються. Точно люди одуріли", - пишуть у мережі.

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