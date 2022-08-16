Відео безчинств, зняте очевидцями, з'явилося у
Конфліктна ситуація сталася у селі Мощаниця, Острозького району.
За словами свідків, депутат райради вдарив двічі сокирою по голові чоловіка в помаранчевих штанях, нібито за те, що той стояв на дорозі і говорив зі своєю кумою.
«Після цього почалася шарпанина. Приїхав батька того депутата на тракторі, одягнув рукавички на руки, взяв молоток та почав робити те, що ви бачите на відео! Є купа свідків! Прошу розголоси, бо це реальний замах на вбивство», - розповіли очевидці.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
"Це не кадри з фільму жахів": киян обурила антисанітарія у бомбосховищі для школярів
Нову заборону введуть в Україні, в Мережі радіють після рішення Ради: "Нарешті!"
Зірка "Танці зі зірками" після чуток про себе і Кароль зважився на одкровення: "Тіна для мене..."
"Затишшя перед бурею": названо дату масштабного ракетного удару, який може готувати рф
Місцеві жителі додали, що депутат працює начальником варти 16 Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Рівненській області смт Гоща.
Українці коментують бійку у соцмережах.
"Тут уже ніякі пігулки не допоможуть",
"Немає виправдання, але ситуація не до кінця розгорнута",
"Тут і росіян не треба, самі вбиваються. Точно люди одуріли", - пишуть у мережі.
Нагадаємо, сильні вибухи прогриміли у Криму зняли поблизу, оголошено евакуацію
Також повідомлялося про розкол у лавах окупантів.
Крім того, Politeka.net писала, що ворог іде у наступ - де прямо зараз тривають жорстокі бої.