По данным синоптиков Укргидрометцентра, влажная сырая погода будет преобладать почти по всей территории Украины. Ожидается дождь, местами сильный с грозой.

В западных областях днем воздух прогреется до +25…+27 градусов. Дожди с грозами.

Традиционно жарче на Закарпатье – +29…+31 градус.

В центре Украины пройдут дожди и грозы. Столбики термометров покажут от +24 до +27 градусов, на Днепропетровщине до +29.

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На севере дожди и грозы пройдут повсюду кроме Черниговской области, которая сегодня будет единственной в Украине, где не будет осадков.

Температура воздуха составит от +25 до +28 градусов.

В восточных регионах также дожди и грозы. На термометрах от +29 до +31 градуса. Дожди и грозы не обойдут и южные области нашей страны.

дождь, погода, лето, непогода

Воздух прогреется до +26…+29 градусов, в Одесской области – +25…+27. В Киеве 18 августа – дожди и грозы. Температура воздуха днем ​ от +26 до +28 градусов.

Напомним, непогода наделала беды в Одессе, кадры: где приостановлено движение

Также сообщалось, что в Сети опубликовали снимки российской авиабазы ​​в Крыму до и после взрывов.

Кроме того, Politeka.net 13 тысяч белорусов согласились воевать против Украины, заявление Генштаба.