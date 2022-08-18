В четверг, 18 августа, дожди с грозами не покинут Украину, с погодой повезет только одному региону.

По данным синоптиков Укргидрометцентра , влажная сырая погода будет преобладать почти по всей территории Украины. Ожидается дождь, местами сильный с грозой.

В западных областях днем воздух прогреется до +25…+27 градусов. Дожди с грозами.

Традиционно жарче на Закарпатье – +29…+31 градус.

В центре Украины пройдут дожди и грозы. Столбики термометров покажут от +24 до +27 градусов, на Днепропетровщине до +29.

На севере дожди и грозы пройдут повсюду кроме Черниговской области, которая сегодня будет единственной в Украине, где не будет осадков.

Температура воздуха составит от +25 до +28 градусов.

В восточных регионах также дожди и грозы. На термометрах от +29 до +31 градуса. Дожди и грозы не обойдут и южные области нашей страны.

Воздух прогреется до +26…+29 градусов, в Одесской области – +25…+27. В Киеве 18 августа – дожди и грозы. Температура воздуха днем ​ от +26 до +28 градусов.

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