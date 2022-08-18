Как сообщает российский телеграм-канал Baza , четверо крепких мужчин прошли в местную областную больницу, направились в ординаторскую и принялись избивать находившихся там медиков. Одного из нападавших в итоге удалось скрутить, а остальные сбежали. Тем не менее они успели нанести травмы двоим ординаторам и хирургу, которые уже написали заявления.

Заведующий первым хирургическим отделением показал результаты нападения.

Как удалось узнать, нападавшими оказались родственники пациента, который скончался в этой больнице.

Накануне мужчину госпитализировали с язвой и прооперировали, но уже перед выпиской ему стало плохо. Пациента доставили в реанимацию, где он скончался от сердечной недостаточности, и вскоре диагноз подтвердило вскрытие. Однако членов его семьи это не убедило, и они решили, что пациента убили именно врачи.

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