Как сообщает российский
Заведующий первым хирургическим отделением показал результаты нападения.
Как удалось узнать, нападавшими оказались родственники пациента, который скончался в этой больнице.
Накануне мужчину госпитализировали с язвой и прооперировали, но уже перед выпиской ему стало плохо. Пациента доставили в реанимацию, где он скончался от сердечной недостаточности, и вскоре диагноз подтвердило вскрытие. Однако членов его семьи это не убедило, и они решили, что пациента убили именно врачи.
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Кроме того, Politeka.net писала, что враг идет в наступление - где прямо сейчас идут жестокие бои.