Утром 18 августа смог накрыл Москву, жители разных районов гора почувствовали сильный запах гари. Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

«Сегодня дым дошёл и до центра и северной части города: «У метро Бутырская всё в дыму, обычно видно хорошо Москву-Сити, сегодня всё в смоге», - отмечается в публикации.

Как стало известно, дым пришёл в город из Рязанской области, где сейчас бушуют лесные пожары. Также сообщается о том, что дым и запах гари будут заполнять Москву ещё двое суток. Их в российскую столицу будет нести ветер.

Из-за смога в Москве Роспотребнадзор рекомендует использовать маски на улице.

А ещё:

- временно ограничить пребывание детей на игровых площадках

- регулярно проводить влажную уборку

- пить минералку и зеленый чай

- при появлении одышки, кашля или бессонницы обратиться к врачу.

Напомним, военное положение и мобилизацию продлили – до какой даты.

Также сообщалось, что в Генштабе выдали пояснение относительно выезда из города без согласования с военкоматом.

В СНБО также сделали важное заявление по военному учету для женщин.