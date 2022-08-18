Утром 18 августа смог накрыл Москву, жители разных районов гора почувствовали сильный запах гари. Об этом сообщают российские
«Сегодня дым дошёл и до центра и северной части города: «У метро Бутырская всё в дыму, обычно видно хорошо Москву-Сити, сегодня всё в смоге», - отмечается в публикации.
Как стало известно, дым пришёл в город из Рязанской области, где сейчас бушуют лесные пожары. Также сообщается о том, что дым и запах гари будут заполнять Москву ещё двое суток. Их в российскую столицу будет нести ветер.
Из-за смога в Москве Роспотребнадзор рекомендует использовать маски на улице.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Расстреляли семью: появились подробности и фото с места трагедии под Киевом
"Советуем уезжать": появилось важное обращение к жителям многотысячного города
Солистка KAZKA честно призналась, кого любит из украинских артистов: "Топ 5..."
Денисенко посетовала на зарплату мужа, который служит в рядах ВСУ: "Он там не из-за денег"
А ещё:
- временно ограничить пребывание детей на игровых площадках
- регулярно проводить влажную уборку
- пить минералку и зеленый чай
- при появлении одышки, кашля или бессонницы обратиться к врачу.
Напомним, военное положение и мобилизацию продлили – до какой даты.
Также сообщалось, что в Генштабе выдали пояснение относительно выезда из города без согласования с военкоматом.
В СНБО также сделали важное заявление по военному учету для женщин.