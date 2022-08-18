Но сейчас Крымский мост – важный объект в войне, ведь именно по этой артерии российскую армию снабжают на юге Украины, пишет издание «Настоящее время».
Для защиты Крымского моста задействованы силы Южного военного округа и Черноморского флота, а также береговая охрана, - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов оценил количество ПВО, как "бешеное". В июле стало известно, что противоракетную оборону моста усилили еще и баржами с уголковыми отражателями.
«Для российской власти Крымский мост – чуть ли не проект века. Для Путина, который приехал на его открытие лично, мост через Керченский пролив в аннексированный Крым превратился в предмет личной гордости», - пишет издание, напоминая, что в 2018-м году российский президент хвалился, называя его «самым длинным в Европе».
Человеком, которй его построил, является – Аркадий Ротенберг, миллиардер и близкий друг Путина. После открытия моста Ротеберг получил «Героя Труда» и, по данным СМИ, стал владельцем большого числа объектов на аннексированном побережье Крыма.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
"Советуем уезжать": появилось важное обращение к жителям многотысячного города
Танкович из "Дизель шоу" вернулся в свой дом и увидел, что россияне вынесли с собой: "Пытались стать ближе к 21 веку"
"Это все досадно и неприятно": Олег Скрипка получил от оккупантов неприятный сюрприз на даче под Бучей
"Большой души человек был": остановилось сердце выдающегося украинца
Напомним, Крымский мост называют целью номер один для ВСУ. Эксперты неоднократно комментировали его возможное уничтожение, называя ракеты для этой цели – ATACMS.
Надежду их получить выражал и министр обороны Алексей Резников.
"Надеюсь, что будет принято политическое решение о ракетах ATACMS. Как HIMARS уже изменили существенно картинку боя, ATACMS еще дополнительно дадут много позитива на поле боя в пользу Украины и цивилизованного мира", – сказал он.
Также соощалось, что гауляйтер Аксенов уже сбежал из Крыма.
Также напомним, что в Сети показали фото опустевших пляжей после взрывов в Крыму.