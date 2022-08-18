19-километровый транспортный переход через Керченский пролив сооружен за три с половиной года и обошелся российскому бюджету в 228 млрд рублей - как три с половиной президентских дворца путина.

Но сейчас Крымский мост – важный объект в войне, ведь именно по этой артерии российскую армию снабжают на юге Украины, пишет издание «Настоящее время».

Для защиты Крымского моста задействованы силы Южного военного округа и Черноморского флота, а также береговая охрана, - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов оценил количество ПВО, как "бешеное". В июле стало известно, что противоракетную оборону моста усилили еще и баржами с уголковыми отражателями.

«Для российской власти Крымский мост – чуть ли не проект века. Для Путина, который приехал на его открытие лично, мост через Керченский пролив в аннексированный Крым превратился в предмет личной гордости», - пишет издание, напоминая, что в 2018-м году российский президент хвалился, называя его «самым длинным в Европе».

Человеком, которй его построил, является – Аркадий Ротенберг, миллиардер и близкий друг Путина. После открытия моста Ротеберг получил «Героя Труда» и, по данным СМИ, стал владельцем большого числа объектов на аннексированном побережье Крыма.

Напомним, Крымский мост называют целью номер один для ВСУ. Эксперты неоднократно комментировали его возможное уничтожение, называя ракеты для этой цели – ATACMS.

Надежду их получить выражал и министр обороны Алексей Резников.

"Надеюсь, что будет принято политическое решение о ракетах ATACMS. Как HIMARS уже изменили существенно картинку боя, ATACMS еще дополнительно дадут много позитива на поле боя в пользу Украины и цивилизованного мира", – сказал он.

Также соощалось, что гауляйтер Аксенов уже сбежал из Крыма.

Также напомним, что в Сети показали фото опустевших пляжей после взрывов в Крыму.