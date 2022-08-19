Украинские партизаны подорвали электроопору, не дав рашистам реализовать план по подключению Запорожской АЭС к российской энергосистеме.

17 августа в 10.58 и в ночь на 18 августа, в южной части оккупированного Мелитополя Запорожской области были слышны взрывы. После этого россияне перекрыли южный выезд из города, пишет издание РИА-Мелитополь.

Оказалось, что к взрывам причастны мелитопольские партизаны, которые подорвав электроопору нарушили планы россиян по быстрому переподключению ЗАЭС.

«В понедельник, 15 августа, в Мелитополе, напомним, были замечены большегрузы с бухтами проводов и бочками с трансформаторным маслом. Вероятнее всего их завезли, чтобы реализовать план по подключению Запорожской АЭС к российской энергосистеме», - сообщает издание.

Напомним, ранее сообщалось, что россиян напугали повестки в почтовых ящиках.

Также сообщалось о взрывах на военном аэродроме "Бельбек" недалеко от оккупированного Севастополя.

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