17 августа в 10.58 и в ночь на 18 августа, в южной части оккупированного Мелитополя Запорожской области были слышны взрывы. После этого россияне перекрыли южный выезд из города, пишет издание
Оказалось, что к взрывам причастны мелитопольские партизаны, которые подорвав электроопору нарушили планы россиян по быстрому переподключению ЗАЭС.
«В понедельник, 15 августа, в Мелитополе, напомним, были замечены большегрузы с бухтами проводов и бочками с трансформаторным маслом. Вероятнее всего их завезли, чтобы реализовать план по подключению Запорожской АЭС к российской энергосистеме», - сообщает издание.
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Напомним, ранее сообщалось, что россиян напугали повестки в почтовых ящиках.
Также сообщалось о взрывах на военном аэродроме "Бельбек" недалеко от оккупированного Севастополя.
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