Российские оккупанты в Севастополе не сбили дрон. Он долетел до цели – штаба Черноморского флота и упал на его крышу.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов.

"Вчера утром в Севастополе была воздушная тревога и работала ПВО. Знаете эту историю с дроном. Дрон уже якобы идентифицирован. Это Majin 5 PRO, китайский дрон, который продается на AliExpress и его стоимость 9,5 тыс. долларов.

Но это только визуальная идентификация. Дело в том, что дрона не сбили, он упал туда, куда должен был упасть - на крышу здания штаба Черноморского флота. Этот дрон не может сбить российский ПВО, потому что он из пластикового корпуса, но имеет неплохие характеристики.

Он весит 85 кг, может взять заряд 25 кг, в воздухе может находиться до 7 часов со скоростью 125 км. На видео мы видели, что дрон летел на низкой высоте и его пытались уничтожить из стрелкового оружия. Если бы его сбили – он бы уже не летел. Аналогичный дрон был в Ростове-на-Дону, когда там загорелась нефтебаза», – объяснил военный эксперт.

Напомним, оккупанты ударили по Одесской области - есть попадание в базу отдыха.

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