Российские оккупанты в Севастополе не сбили дрон. Он долетел до цели – штаба Черноморского флота и упал на его крышу.
Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов.
"Вчера утром в Севастополе была воздушная тревога и работала ПВО. Знаете эту историю с дроном. Дрон уже якобы идентифицирован. Это Majin 5 PRO, китайский дрон, который продается на AliExpress и его стоимость 9,5 тыс. долларов.
Но это только визуальная идентификация. Дело в том, что дрона не сбили, он упал туда, куда должен был упасть - на крышу здания штаба Черноморского флота. Этот дрон не может сбить российский ПВО, потому что он из пластикового корпуса, но имеет неплохие характеристики.
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Он весит 85 кг, может взять заряд 25 кг, в воздухе может находиться до 7 часов со скоростью 125 км. На видео мы видели, что дрон летел на низкой высоте и его пытались уничтожить из стрелкового оружия. Если бы его сбили – он бы уже не летел. Аналогичный дрон был в Ростове-на-Дону, когда там загорелась нефтебаза», – объяснил военный эксперт.
Напомним, оккупанты ударили по Одесской области - есть попадание в базу отдыха.
Также сообщалось, что появились новые подробности переговоров с россиянами – "были готовы отвести войска".
Кроме того, Politeka.net писала, что в Кремле придумали, кого еще можно притащить на войну в Украине, готовятся "мобилизационные облавы".