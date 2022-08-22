Так, появилась информация об очередном ударе ВСУ по Антоновскому мосту. Военный эксперт Олег Жданов, разместив фото сооружения в дыму и огне, сообщил, что именно так сейчас ввыглядит Антоновский мост.
"Сообщают, что было около 8-10 прилетов", - отметил Жданов.
Тем временем российские пропагандисты сообщают, что "средствами ПВО ВС РФ перехвачены не менее 10 украинских ракет, целью которых был Антоновский мост".
По некоторым данным, в районе, где сейчас полыхает пожар, стояла техника, которую оккупанты стянули для ремонта Антоновского моста.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
"Не случайная встреча": Горбунов показал, кого увидел в киевском метро, фото
Остапчук впервые за полгода приехал к детям в Канаду, кадры: "Ну и наконец-то..."
Ради ассоциации с ЕС: в Украине вводятся серьезные изменения, в МВД выдали детали нового законопроекта
Финалистка "Холостяка" Юлия "Зайка" призналась, почему бы не смогла жить с Заливако: "Когда Михаил..."
«Покурили возле техники», «Это обычный августовский смог, который бывает на юге часто», «Вот это точность!», - комментируют кадры пользователи Telegram.
Тем временем, кроме самого Херсона, поступают сообщения о взрывах в Каховке и Новойй Каховке Херсонской области.
ОБНОВЛЕНО
ВСУ подтвердили удар по Антоновскому мосту.
«Антоновский мост – одно из транспортных направлений, которое россияне пытаются реанимировать. Мы держим это под контролем и напоминаем о своем дистанционном присутствии», – сообщила пресс-секретарь сил юга Наталья Гуменюк.
Напомним, ранее сообщалось о мощных взрывах в оккупированном Донецке.
Позже глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что на опубликованной в сети записи запечатлена детонация боеприпасов на складе оккупантов около бывшего "Ашана".
По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, горит база российского батальона "Пятнашка".
"Куча 200-х и 300-х. Уничтожена модная техника", - сказал он.
Также сообщалось об огненном ЧП во временно оккупированном Мариуполе.
Тем временем секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, какой Украина будет после войны.