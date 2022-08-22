Жители Херсонщины сообщают о многочисленных взрывах, а в Сети уже начали появляться соответствующие кадры.

Так, появилась информация об очередном ударе ВСУ по Антоновскому мосту. Военный эксперт Олег Жданов, разместив фото сооружения в дыму и огне, сообщил, что именно так сейчас ввыглядит Антоновский мост.

"Сообщают, что было около 8-10 прилетов", - отметил Жданов.

Тем временем российские пропагандисты сообщают, что "средствами ПВО ВС РФ перехвачены не менее 10 украинских ракет, целью которых был Антоновский мост".

По некоторым данным, в районе, где сейчас полыхает пожар, стояла техника, которую оккупанты стянули для ремонта Антоновского моста.

«Покурили возле техники», «Это обычный августовский смог, который бывает на юге часто», «Вот это точность!», - комментируют кадры пользователи Telegram.

Тем временем, кроме самого Херсона, поступают сообщения о взрывах в Каховке и Новойй Каховке Херсонской области.

ОБНОВЛЕНО

ВСУ подтвердили удар по Антоновскому мосту.

«Антоновский мост – одно из транспортных направлений, которое россияне пытаются реанимировать. Мы держим это под контролем и напоминаем о своем дистанционном присутствии», – сообщила пресс-секретарь сил юга Наталья Гуменюк.

Напомним, ранее сообщалось о мощных взрывах в оккупированном Донецке.

Позже глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что на опубликованной в сети записи запечатлена детонация боеприпасов на складе оккупантов около бывшего "Ашана".

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, горит база российского батальона "Пятнашка".

"Куча 200-х и 300-х. Уничтожена модная техника", - сказал он.

Также сообщалось об огненном ЧП во временно оккупированном Мариуполе.

Тем временем секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, какой Украина будет после войны.