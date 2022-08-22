В Сети уже появились соответствующие кадры, на которых можн увидеть густой дым и яркое пламя.

По некоторым данным, дектонирует склад оккупантов с боеприпасами.

Добавим, что в общей сложности ВСУ за минувшую неделю уничтожили 17 складов с боеприпасами, 11 баз, 1 штаб и 1 командный пункт российских захватчиков.

Донецк

Детонация БК

В стороне Ашана pic.twitter.com/V8NBpQ6DoF — БыльБылева (@Bylbyleva) August 22, 2022

Тем временем американский Институт исследования войны (ISW) отмечает, что у армии РФ в Украине возникла очень серьезная проблема - на востоке она не может превратить тактические успехи в оперативные.

Оккупационные войска, вероятно, так и не смогут выделить достаточно ресурсов для какой-либо одной наступательной операции, чтобы восстановить импульс, необходимый для значительных территориальных достижений, которые приведут к оперативным успехам, считают в ISW.

Напомним, найдено тело начальника управления СБУ, первые подробности трагедии.

Также Politeka.net писала, что талантливый музыкант отдал жизнь в бою за Украину: ему было всего 29 лет.

Кроме того, Politeka.net сообщала, что карма настигла главного идеолога "русского мира" и консультанта путина: кадры с места взрыва в Подмосковье.