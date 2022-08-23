Риски инцидентов, которые могут произойти между российскими вооруженными силами и вооруженными силами НАТО, растут ежедневно.

Об этом заявил со-директор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник в интервью «Obozrevatel».

Напомним, на днях появилась информация, что британских солдат призвали готовиться к войне. Издание Mirror сообщало, что уорент-офицер Пол Карни призвал военных проверить свою физическую подготовку и помочь своим семьям осознать возможную отправку на войну против россии – ведь в этом случае связь с ними может отсутствовать достаточно долго.

В свою очередь Мельник подчеркивает, что это напоминание о том, что должна быть готовность к прямому военному столкновению с Россией.

«Скорее всего, рассматривается не территория Украины», - отметил эксперт.

Что же касается введения зарубежных контингентов на территориюнашей страны, то, по мнению Мельника, можно говорить о каких-то контингентах под эгидой ООН.

«Это такое же предложение, что звучало в контексте демилитаризации Запорожской АЭС. В таких случаях недостаточно договоренностей – там должен быть небольшой вооруженный контингент. По крайней мере, со стрелковым вооружением», - отметил военный эксперт.

Добавим, что ранее член Палаты представителей Конгресса США Адам Кинзингер заявил, что радиационная провокация рф на Запорожской АЭС будет считаться нападением на НАТО. Ведь утечка радиации угрожает жизни жителям стран НАТО, что спровоцирует применение статьи НАТО о коллективной обороне.

Напомним, появилось также объяснение, почему об уничтожении Крымского моста пока следует забыть.

Тем временем в россии все сильнее разгорается новый пожар.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал важный закон - что изменится в Украине.