Об этом говорится в отчете британских разведчиков, обнародованном Министерством обороны Великобритании на официальной Twitter-странице 23 августа.
По данным британцев, на выходных россия начала перемещать баржи на позицию для строительства значительного наплавного моста через реку Днепр, возле поврежденного Антоновского моста. Как отмечают в разведке, переправа является ключевым звеном между оккупированным россией Херсоном и Востоком.
"В течение нескольких недель российские силы и местные гражданские полагались на паромную переправу через водный путь. Если россия достроит импровизированный мост, это почти наверняка увеличит пропускную способность пункта пропуска по сравнению с паромной", — предупреждают британские эксперты.
Но разведчики также добавляют, что плавучий мост будет уязвимым для наступательных действий Украины. Поэтому ждем новых "взрывных" новостей от ВСУ.
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Напомним, 22 августа украинские защитники нанесли очередной удар по мосту в Херсоне.
«Антоновский мост – одно из транспортных направлений, которое россияне пытаются реанимировать. Мы держим это под контролем и напоминаем о своем дистанционном присутствии», – сообщила пресс-секретарь сил Юга Наталья Гуменюк.
Напомним, появилось также объяснение, почему об уничтожении Крымского моста пока следует забыть.
Тем временем в россии все сильнее разгорается новый пожар.
Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал важный закон - что изменится в Украине.