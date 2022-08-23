После ряда разрушительных ударов ВСУ по Антоновскому мосту в Херсоне российские оккупанты нашли, как "выкрутиться".

Об этом говорится в отчете британских разведчиков, обнародованном Министерством обороны Великобритании на официальной Twitter-странице 23 августа.

По данным британцев, на выходных россия начала перемещать баржи на позицию для строительства значительного наплавного моста через реку Днепр, возле поврежденного Антоновского моста. Как отмечают в разведке, переправа является ключевым звеном между оккупированным россией Херсоном и Востоком.

"В течение нескольких недель российские силы и местные гражданские полагались на паромную переправу через водный путь. Если россия достроит импровизированный мост, это почти наверняка увеличит пропускную способность пункта пропуска по сравнению с паромной", — предупреждают британские эксперты.

Но разведчики также добавляют, что плавучий мост будет уязвимым для наступательных действий Украины. Поэтому ждем новых "взрывных" новостей от ВСУ.

Напомним, 22 августа украинские защитники нанесли очередной удар по мосту в Херсоне.

«Антоновский мост – одно из транспортных направлений, которое россияне пытаются реанимировать. Мы держим это под контролем и напоминаем о своем дистанционном присутствии», – сообщила пресс-секретарь сил Юга Наталья Гуменюк.

Напомним, появилось также объяснение, почему об уничтожении Крымского моста пока следует забыть.

Тем временем в россии все сильнее разгорается новый пожар.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал важный закон - что изменится в Украине.