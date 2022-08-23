Евросоюз работает над новым пакетом санкций для страны-агрессорки, в который могут войти ограничения по поставкам российского газа.

Об этом 24 канала рассказал эксперт совета внешней политики Александр Краев.

Европейские политики уже делают все, чтобы их страны были готовы к газовому эмбарго.

Эксперт отметил, что Европейский Союз проводит активные переговоры со странами Персидского залива и Ближнего Востока по поставкам газа.

Да, новые переговоры были и с Норвегией, которая пообещала в этом году на 10 – 15% повысить собственную добычу. А Япония, входящая на европейский рынок со своим сжиженным газом, готова поставить 10% всего, что они добудут в этом году.

Такие страны, как Великобритания, Франция, Польша и страны Балтии, довольно давно и активно ищут способы расширения количества и качества своих поставщиков.

"Венгрия, которая на 70% зависит от России, не спешит вести такие переговоры, но ей придется это делать",– отметил эксперт.

По мнению Краева, Венгрии придется искать новые источники поставки газа. Ведь большая часть адекватных политиков страны понимает, что в дальнейшем нужно жить и работать без россии.

Эксперт объяснил, что все складывается так, что общеевропейского эмбарго на газ нет, но на самом деле Европа в большинстве своем отказалась от российского газа.

"Все понимают, что пока с существующей в рамках Европейского Союза процедурой условный голос Венгрии против может сорвать весь процесс наложения санкций", - отметил Краев.

"Поэтому, начиная с 6 пакета, мы видели, что страны, которые готовы наложить полный пакет санкций – делали это на двустороннем индивидуальном уровне",– отметил эксперт.

Так, эти страны работали над введением санкций, учитывая, что в рамках самого Евросоюза их будут блокировать те же венгры. По мнению Краева, такое перестрахование будет с восьмым пакетом санкций.

То есть, на момент финальных переговоров большинство стран, которые будут готовы ввести этот пакет – уже его введут, однако на своем уровне.

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