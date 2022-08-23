Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на заседании "Крымской платформы". Он подчеркнул, что Турция поддерживает возвращение Украине аннексированного Крыма.

Об этом Эрдоган сказал во время своего выступления на "Крымской платформе".

"Мы будем способствовать усилиям платформы на всех уровнях. Мы считаем захват Крыма незаконным. Это наша принципиальная позиция. Международное право требует, чтобы Крым вернули Украине. Это — критически важно для всего региона и мировой системы безопасности", — подчеркнул Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул, что Крым – это родина крымских татар, являющихся гражданами Украины.

"Крымские татары испытали страдания за свою историю и борются за мирную жизнь на своей родине", — сказал Эрдоган.

Президент Турции сказал, что война россии против Украины должна закончиться справедливым миром – сохранением территориальной целостности Украины. Эрдоган подчеркнул, что Турция прилагает усилия, чтобы война закончилась.

"Мы продолжим прилагать усилия для установления мира. Я еще раз засвечиваю нашу поддержку территориальной целостности Украины – включая Крым. Крым – это Украина! Он должен быть в составе Украины", - сказал Эрдоган.

Данное заявление стало похоронами отношений Эрдогана и путина, считает публицист Александр Невзоров:

"Да, нос у Эрдогана мощный. И великое чутьё. Тут он взял и каааак заявил : «Крым - Украина и должен быть Украине возвращён».

Это равносильно выражению «искреннего соболезнования родным и близким покойного Владимира» .

Эрдоган никогда бы не стал хоронить отношения с путиным, если бы не был уверен, что очень скоро похоронит и его самого".

Напомним, появилось также объяснение, почему об уничтожении Крымского моста пока следует забыть.

Тем временем в россии все сильнее разгорается новый пожар.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал важный закон - что изменится в Украине.