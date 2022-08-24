Диктатор Александр Лукашенко разрешил с территории Беларуси обстреливать мирные украинские города, а затем поздравил наше государство с Днем Независимости.

Только представьте уровень цинизма! Самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко, разрешивший президенту рф владимиру путину бомбить Украину со своей территории, поздравил украинев с Днем Независимости.

Поздравление 24 августа опубликовали на сайте Лукашенко.

Диктатор Беларуси пожелал украинцам "мирного неба", а также "мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни".

"Убежден, что сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековый фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран. Беларусь и дальше будет продолжать выступать за сохранение согласия, развитие дружеских взаимоуважительных контактов на всех уровнях", — сказал александр лукашенко.

Украинцы эмоционально отреагировали в сети на поздравление лукашенко и жестко ответили диктатору: "Вы уже НИКОГДА не отмоетесь. Вы уже доказали, что террористы", "Какое-то ненормальное", "Цинизм и ложь зашкаливает", "Как это понимать? Это так же, если бы Путин нас поздравил", "Этого картофельного фюрера мы никогда не простим!".

Напомним, именно лукашенко предоставил территорию Беларуси для российской агрессии против Украины. В феврале именно из Беларуси в Украину зашли российские войска, атаковавшие Киев. Также российские силы наносят с территории Беларуси ракетные и бомбовые удары по Украине.

Напомним, что украинцам объяснили на примере рф, почему Лукашенко не кинет в бой свои войска.

Как сообщала Politeka, раскрыта реальная угроза со стороны Беларуси, какая сейчас ситуация на границе.

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