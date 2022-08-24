Центральный районный суд города Николаева арестовал на время следствия 42-летнего жителя Корабельного района.
Он являлся наводчиком российских обстрелов, о чём сообщила пресс-служба суда.
Подозреваемый зарегистрировался в Telegram-каналах, предназначенных для передачи информации о перемещении ВСУ представителям российских спецслужб. Он публиковал в указанных чатах сообщения о том, где, по его мнению, расположены места дислокации военнослужащих ВСУ в Корабельном районе.
Речь шла о территориях нескольких учебных заведений. Указанные сведения могли использоваться для нанесения артиллерийских и ракетных обстрелов по Николаеву.
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На судебном заседании подозреваемый признал свою вину и просил не применять к нему меру пресечения, связанную с содержанием под стражей.
Следственный судья принял решение применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 1 миллион 240,5 тысяч гривен. Арестованный подозревается по части 3 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины («Несанкционированное распространение информации о ВСУ с целью предоставления такой информации государству-агрессору»).
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