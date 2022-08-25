В войне россии против Украины, которая продолжается уже полгода, наступил переломный момент. Российские войска начали понимать, что они не такие уж сильные и не способны удерживать ранее захваченные украинские территории. Такое заявление сделал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире национального телемарафона.

По словам главы ГУР, главным индикатором того, что ситуация на фронте изменилась – взрывы баз оккупантов в Крыму, чего не было ранее. Россияне начали осознавать, что их войска и силы ПВО не настолько хороши, как они полагали. Буданов отмечает, что оккупанты на самом деле не способны защитить захваченные ими территории Украины.

"Это совсем не вторая армия мира, и даже не четвертая. И расплата придет. Понимание, что расплата будет, приходит к людям, когда они лично начинают видеть и чувствовать, что война – это не где-то там в какой-то части мира, а у них. Поэтому переломный момент уже начался", – заявил Буданов.

Отметим, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что наихудший сценарий войны россии против Украины уже позади. Нашей армии удалось достичь стабилизации на всей линии фронта, сейчас ВСУ – на пороге нового, контрнаступательного этапа войны.

Напомним, Войны в Украине не было бы: Резников назвал страну, которая развязала руки россии.

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