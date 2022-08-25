У захопленому росією Криму почалася паніка серед місцевого населення після серії вибухів, які пролунали на півострові. Щоб змусити колаборантів нервувати ще більше українці почали писати кримським ріелторам повідомлення та бронювати житло на півострові на жовтень 2022 року.

Дехто хоче зняти квартиру чи будинок у Криму, щоб відзначити день звільнення півострова від російських окупантів.

Так, Тарас Дзюба розповів про чудовий флешмоб і оприлюднив скрини листування кримського ріелтора з українцями.

"У тимчасово окупованому Криму новий флешмоб: місцеві бариги-ріелтори хничать у соцмережах, що українці масово бронюють житло та апартаменти в окупованій АР Крим на 14.10.2022. Для чого? Щоб відсвяткувати День захисника України та ДЕОКУПАЦІЮ"

Варто звернути увагу, що для кращого ефекту деякі українці підписуються ім'ям Степана Бандери, якого дуже бояться росіяни.

Нагадаємо, росіяни продають квартири майже за безцінь і тікають із Криму: промовисті кадри

Також повідомлялося, що на зустрічі Зеленського із президентом Туреччини Ердоганом було підписано важливий документ.

Тим часом у Росії продовжують горіти військкомати – у Мережу злили нове відео.