Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай. По его словам, таким образом молитвы россиян о «хоть камнях с неба» снова были услышаны.
«Ну вот прилетело... Да так, что аж 200 по 200 рашистских ВДВшников. Продолжение следует», — сообщил Гайдай.
По некоторым данным, удар был нанесен с HIMARS.
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Добавим, что в местных пабликах Стаханова подтверждают, что жертвы действительно есть «и много».
"За Чаплино", "Отхимарсили", - комментируют пользователи соцсетей новый удар по оккупантам.
Тем временем Генштаб ВСУ опубликовал новые данные по потерям оккупантов – к утру 26 августа цифра увеличилась до 46 250.
Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что ВСУ теперь каждый день уничтожают базы, места скопления техники и живой силы, склады с боеприпасами россиян.
«А на снарядах написано: за Харьков, Николаев, Волноваху, Мариуполь, Чугуев и еще за десятки городов и поселков. Наши союзники присылают нам вооружение с надписью за Прагу, Катынь, Варшаву. А на встрече в Рамштайне министры обороны европейских стран пожимали руку Резникову и говорили: "Отомстите им за Полтаву, за Прагу, Париж", - рассказал Арестович.
Также сообщалось, что в ЕС сказали, как придумали "наказать" россиян и белорусов.
Кроме того, Politeka.net писала, что Данилов призвал готовиться к затяжной войне.