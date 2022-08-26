Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай. По его словам, таким образом молитвы россиян о «хоть камнях с неба» снова были услышаны.

«Ну вот прилетело... Да так, что аж 200 по 200 рашистских ВДВшников. Продолжение следует», — сообщил Гайдай.

По некоторым данным, удар был нанесен с HIMARS.

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Добавим, что в местных пабликах Стаханова подтверждают, что жертвы действительно есть «и много».

"За Чаплино", "Отхимарсили", - комментируют пользователи соцсетей новый удар по оккупантам.

Тем временем Генштаб ВСУ опубликовал новые данные по потерям оккупантов – к утру 26 августа цифра увеличилась до 46 250.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что ВСУ теперь каждый день уничтожают базы, места скопления техники и живой силы, склады с боеприпасами россиян.

«А на снарядах написано: за Харьков, Николаев, Волноваху, Мариуполь, Чугуев и еще за десятки городов и поселков. Наши союзники присылают нам вооружение с надписью за Прагу, Катынь, Варшаву. А на встрече в Рамштайне министры обороны европейских стран пожимали руку Резникову и говорили: "Отомстите им за Полтаву, за Прагу, Париж", - рассказал Арестович.

Также сообщалось, что в ЕС сказали, как придумали "наказать" россиян и белорусов.

Кроме того, Politeka.net писала, что Данилов призвал готовиться к затяжной войне.