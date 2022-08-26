Об этом говорится в новом сообщении Министерства обороныУкраины в Twitter. Точное количество установок по понятным причинам не называется.
Также в Минобороны подчеркнули, что ни одна из них не была уничтожена. В то же время более 50 российских складов с боеприпасами уже "вышли из игры".
Добавим, ранее сегодня стало известно о ликвидации штаба оккупантов в оккупированной Кадиевке на Луганщине. Россияне расположились прямо в отеле «Донбасс».
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Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в результате 200-мы стали двести российских ВДВшников.
«Продолжение следует», - многозначительно подчеркнул Гайдай.
"Отхимарсили", - шутили в соцсетях.
Добавим также, что, в сво очередь, советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщал, что ВСУ теперь каждый день уничтожают базы, места скопления техники и живой силы, склады с боеприпасами россиян.
«А на снарядах написано: за Харьков, Николаев, Волноваху, Мариуполь, Чугуев и еще за десятки городов и поселков. Наши союзники присылают нам вооружение с надписью за Прагу, Катынь, Варшаву. А на встрече в Рамштайне министры обороны европейских стран пожимали руку Резникову и говорили: "Отомстите им за Полтаву, за Прагу, Париж", - рассказал Арестович.
Кроме того, Politeka.net писала, что Данилов призвал готовиться к затяжной войне.