Спустя 30 лет вооруженные силы Азербайджана взяли под свой контроль город Лачин и близлежащие села, расположенные в Карабахском регионе.

Об этом в своем Twitter в пятницу, 26 августа, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Сегодня, 26 августа, мы — азербайджанцы вернулись в город Лачин… Поздравляю всех лачинцев и азербайджанский народ с этим праздником", — говорится в сообщении главы государства.

По словам Алиева, речь идет о взяти под контроль города Лачин и сел Забух и Сус Лачинского района.

Город Лачин занимает важное стратегическое положение на единственной дороге, связывающей Карабах с Арменией. Лачин с 1991 года входил в состав Нагорного Карабаха.

С декабря 2020 года город был под военным контролем российских "миротворцев". 25 августа сообщалось о том, что россияне демонтируют блокпосты в Лачинском коридоре и передислоцируются на другое место, а армянское население покидает Лачин, Забух и Сус.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что ВСУ теперь каждый день уничтожают базы, места скопления техники и живой силы, склады с боеприпасами россиян.

Также сообщалось, что в ЕС сказали, как придумали "наказать" россиян и белорусов.

Кроме того, Politeka.net писала, что Данилов призвал готовиться к затяжной войне.