Украине удалось затормозить продвижение рф на Донбассе, хотя российская армия ежедневно производит 40-50 тысяч выстрелов из артиллерии разного калибра.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента со ссылкой на интервью советника главы ОП Михаила Подоляка финскому изданию Helsingin Sanomat.

«Война перешла в четвертую стадию. Россия ввезла в Украину максимальное количество техники и людей. Они ведут артиллерийскую войну, которую хотят продолжить до зимы», – заявил Подоляк и добавил, что рф пытается истощить Европу дефицитом энергоносителей, чтобы она устала от помощи нашей стране в этой войне.

Советник руководителя Офиса Президента также отметил, что контрнаступление Украины на юге прогрессирует.

«Мы стараемся эффективно уничтожить логистику и управленческие позиции россиян. Наша цель – усложнить их снабжение и заставить отступить к наступлению зимы», – рассказал политик.

Подоляк отметил, что для получения преимущества на поле боя Украине необходимо современное вооружение, в частности системы противовоздушной обороны, за которыми украинские власти обращаются к правительствам иностранных государств.

«Противоракетный потенциал очень важен, потому что россия атакует крылатыми ракетами жилые районы», – подчеркнул представитель ОП.

Кроме оружия, по его словам, необходима помощь украинской экономике, которую россия попыталась разрушить, разбомбив заводы, порты и сельскохозяйственные предприятия.

Напомним, ВСУ теперь каждый день уничтожают базы, места скопления техники и живой силы, склады с боеприпасами россиян.

Также сообщалось, что в ЕС сказали, как придумали "наказать" россиян и белорусов.

Кроме того, Politeka.net писала, что Данилов призвал готовиться к затяжной войне.