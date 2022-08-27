Когда Украина выйдет на свои международно признанные границы, тогда рф будет готова сесть за стол переговоров и подписать мирный договор.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента со ссылкой на интервью советника главы ОП Михаила Подоляка финскому изданию Helsingin Sanomat.

«План путина прост. Он хочет восстановить Советский Союз в той или иной форме. Украина здесь – его главный враг», – объяснил политик.

Советник руководителя ОП отметил, что и в начале полномасштабной войны, и сейчас нет никакой возможности вести переговоры с россией, говорящей на языке ультиматумов и выдвигающей неприемлемые требования.

«Если позволить россии выиграть войну, то она сможет диктовать свои условия Европе. Это ведет к продвижению россии в Молдову, Грузию, Северный Казахстан или страны Балтии. Россия станет манипулировать внутренней политикой Евросоюза, провоцируя крайне левые и крайне правые силы. В мире начнется цепная реакция, когда другие авторитарные государства поймут, что они могут добиться своей цели с помощью агрессивной войны», – подчеркнул Подоляк.

По его мнению, война между рф и Украиной все же закончится за столом переговоров, но только после того, как россия понесет значительные тактические потери на фронте.

«Россия действительно готова к миру только в том случае, если она понесла значительные тактические потери. Тогда она перестает выдвигать ультиматумы и вынуждена выслушивать доводы других. Когда Украина дойдет до границ, определенных в 1991 году, тогда россия будет готова сесть за стол переговоров и подписать мирный договор», – убежден Подоляк.

Напомним, ВСУ теперь каждый день уничтожают базы, места скопления техники и живой силы, склады с боеприпасами россиян.

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