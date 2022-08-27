Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).
Так, пресс-секретарь Главного разведывательного управления (ГУР) Украины Вадим Скибицкий ранее заявил, что российские оккупационные власти уже завершили административную подготовку к псевдореферендумам, создали избирательные штабы, составили списки избирателей и сформировали избирательные комиссии.
При этом, по мнению американских экспертов, маловероятно, что оккупанты смогут провести референдумы к предполагаемому сроку 11 сентября из-за продолжающихся трений внутри оккупационных администраций и партизанских атак.
Сообщается, что Херсонская оккупационная администрация с трудом находит людей во главе административных единиц, отвечающих за подготовку к референдуму.
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В ISW отметили, что украинское сопротивление и усиление партизанских атак препятствуют подготовке к референдуму.
"Хотя российские власти гипотетически могут насильственно аннексировать украинские территории в произвольную дату, вряд ли они сделают это без проведения постановочных референдумов. Все наблюдаемые индикаторы указывают на то, что российские власти стремятся создать видимость местной поддержки и участия, прежде чем проводить референдумы, чтобы представить их как широко поддерживаемые инициативы, но сталкиваются с постоянными неудачами", — сказано в отчете.
Напомним, ВСУ теперь каждый день уничтожают базы, места скопления техники и живой силы, склады с боеприпасами россиян.
Также сообщалось, что в ЕС сказали, как придумали "наказать" россиян и белорусов.
Кроме того, Politeka.net писала, что Данилов призвал готовиться к затяжной войне.