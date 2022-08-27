В Москве загорелся автомобиль заместителя начальника Генштаба вс россии Евгения Секретарева. Его могли намеренно поджечь.

Об этом сообщает российское издание Baza.

BMW X6 была припаркована во дворе дома на Ленинградском шоссе в момент, когда она загорелась. В результате пожара багажник машины полностью выгорел.

При этом в Baza уточняют, что следователи не исключают возможный поджог. В нескольких метрах от авто заметили выгоревшую траву и, по словам очевидцев, недалеко от машины заметили "подозрительную девушку".

Подозреваемую уже задержали. По предварительной информации, она облила бензином багажник авто Секретарева и подожгла. Также отмечается, что женщина объяснила свой поступок тем, что выступает против военной операции в Украине.

Следует заметить, что Секретарев является работником 8-го управления Генштаба. Оно отвечает за военную цензуру, а именно, следит за тем, чтобы в росСМИ не появлялись "неправильные" утверждения об армии рф.

Напомним, ВСУ теперь каждый день уничтожают базы, места скопления техники и живой силы, склады с боеприпасами россиян.

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