Российский диктатор путин был убежден, что если прокремлевская армия совершит полномасштабное нападение на Украину, тогда страны Запада не смогут ей противостоять.

Однако он ошибался, заявил бывший директор ЦРУ и министр обороны США Леон Панетта.

"На мой взгляд, был ключевой момент, когда Владимир путин принял решение о вторжении, а с другой стороны стало понятно, что США и наши партнеры из НАТО будут совместно защищать Украину. Тогда во многом война была неизбежна, потому что основным предположением путина на протяжении многих лет была вера в слабость Запада.

Не только Америки, но и союзников из НАТО. Вот почему он напал на Крым, вот почему он ввел войска в Сирию, был активен в Ливии, и вот почему он начал очень амбициозную кибератаку на правительство США.

По его словам, российская армия начала полномасштабное вторжение в Украину, потому что путин ощущал слабость наших союзников.

"Он сделал все это потому, что чувствовал слабость с нашей стороны. Так было и с Украиной. На мой взгляд, путин был убежден, что если он нападет, тогда ни один западник ему не противостоит. Однако США и НАТО впервые в истории провели для путина предел, который он не смог переступить. Это было важно", – считает бывший министр обороны США.

Напомним, ВСУ теперь каждый день уничтожают базы, места скопления техники и живой силы, склады с боеприпасами россиян.

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