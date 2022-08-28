Российский диктатор путин был убежден, что если прокремлевская армия совершит полномасштабное нападение на Украину, тогда страны Запада не смогут ей противостоять.
Однако он ошибался, заявил бывший директор ЦРУ и министр обороны США Леон Панетта.
"На мой взгляд, был ключевой момент, когда Владимир путин принял решение о вторжении, а с другой стороны стало понятно, что США и наши партнеры из НАТО будут совместно защищать Украину. Тогда во многом война была неизбежна, потому что основным предположением путина на протяжении многих лет была вера в слабость Запада.
Не только Америки, но и союзников из НАТО. Вот почему он напал на Крым, вот почему он ввел войска в Сирию, был активен в Ливии, и вот почему он начал очень амбициозную кибератаку на правительство США.
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По его словам, российская армия начала полномасштабное вторжение в Украину, потому что путин ощущал слабость наших союзников.
"Он сделал все это потому, что чувствовал слабость с нашей стороны. Так было и с Украиной. На мой взгляд, путин был убежден, что если он нападет, тогда ни один западник ему не противостоит. Однако США и НАТО впервые в истории провели для путина предел, который он не смог переступить. Это было важно", – считает бывший министр обороны США.
Напомним, ВСУ теперь каждый день уничтожают базы, места скопления техники и живой силы, склады с боеприпасами россиян.
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