В Шевченковском райсуде Киева 33-летнего охранника «Краматорской ТЭЦ» Романа Карпенко, корректировавшего удары по украинским военным, приговорили к 9 годам лишения свободы.

Об этом сообщает «Судебный репортер».

По версии обвинения, с марта и до конца апреля охранник передавал россиянам данные о местонахождении ВСУ. Считается, что получателем информации о расположении военной и воинской части был, в частности, работник ФСБ РФ Шингирев А.В. 1969 г.р. (Алексей Ш.).

Карпенко рассказал, что в результате обстрелов в городе исчезла связь и чтобы знать, что происходит, он загрузил приложение Zello, читая там новости. Но очень скоро он сменил канал и стал обмениваться информацией о передвижении солдат, расположении техники и военных и т.д. В какой-то момент «Алексей Ш» попросил его выяснить место нахождения техники ВСУ на военном аэродроме. Карпенко сделал отметку на карте. Сразу после этого россияне нанесли по аэродрому ракетные удары.

Как пояснил прокурор Офиса генпрокурора Сергей Труш, в конце мае Карпенко задержали на одном из блокпостов. Военные осмотрели его телефон и увидели подозрительные фотографии, изъяли мобильный телефон и нашли переписку.

Адвокат Денис Записанный в дебатах сказал, что его подзащитный не знал, что Шингирев является сотрудником ФСБ. Но Карпенко в судебном заседании подтвердил, что понимал, что передавал эту информацию лицам, которые совершают агрессию против Украины и захватывают ее территорию.

На стадии следствия и в суде при рассмотрении дела по существу охранник последовательно признавал вину. Защита ходатайствовала о наказании более мягкое, чем предусмотрено законом.

Адвокат говорил, что Карпенко совершил преступление под влиянием сильного душевного волнения и угрожавшей его родным опасности. Известно, что обвиняемый имеет на иждивении малолетнего ребенка.

Прокурор просил для Карпенко — 10 лет лишения свободы из максимально возможных 12 за такое преступление (ч.3 ст. 114-2 УК). Суд учел искреннее раскаяние, а обстоятельств, отягчающих наказание, не установил. Карпенко назначен 9 лет заключения. Мужчина остается в СИЗО. Ранее суд определил ему альтернативу содержанию под стражей – 744 тысячи гривен залога.

Напомним, ВСУ теперь каждый день уничтожают базы, места скопления техники и живой силы, склады с боеприпасами россиян.

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