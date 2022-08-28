В Шевченковском райсуде Киева 33-летнего охранника «Краматорской ТЭЦ» Романа Карпенко, корректировавшего удары по украинским военным, приговорили к 9 годам лишения свободы.
Об этом сообщает «Судебный репортер».
По версии обвинения, с марта и до конца апреля охранник передавал россиянам данные о местонахождении ВСУ. Считается, что получателем информации о расположении военной и воинской части был, в частности, работник ФСБ РФ Шингирев А.В. 1969 г.р. (Алексей Ш.).
Карпенко рассказал, что в результате обстрелов в городе исчезла связь и чтобы знать, что происходит, он загрузил приложение Zello, читая там новости. Но очень скоро он сменил канал и стал обмениваться информацией о передвижении солдат, расположении техники и военных и т.д. В какой-то момент «Алексей Ш» попросил его выяснить место нахождения техники ВСУ на военном аэродроме. Карпенко сделал отметку на карте. Сразу после этого россияне нанесли по аэродрому ракетные удары.
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Как пояснил прокурор Офиса генпрокурора Сергей Труш, в конце мае Карпенко задержали на одном из блокпостов. Военные осмотрели его телефон и увидели подозрительные фотографии, изъяли мобильный телефон и нашли переписку.
Адвокат Денис Записанный в дебатах сказал, что его подзащитный не знал, что Шингирев является сотрудником ФСБ. Но Карпенко в судебном заседании подтвердил, что понимал, что передавал эту информацию лицам, которые совершают агрессию против Украины и захватывают ее территорию.
На стадии следствия и в суде при рассмотрении дела по существу охранник последовательно признавал вину. Защита ходатайствовала о наказании более мягкое, чем предусмотрено законом.
Адвокат говорил, что Карпенко совершил преступление под влиянием сильного душевного волнения и угрожавшей его родным опасности. Известно, что обвиняемый имеет на иждивении малолетнего ребенка.
Прокурор просил для Карпенко — 10 лет лишения свободы из максимально возможных 12 за такое преступление (ч.3 ст. 114-2 УК). Суд учел искреннее раскаяние, а обстоятельств, отягчающих наказание, не установил. Карпенко назначен 9 лет заключения. Мужчина остается в СИЗО. Ранее суд определил ему альтернативу содержанию под стражей – 744 тысячи гривен залога.
Напомним, ВСУ теперь каждый день уничтожают базы, места скопления техники и живой силы, склады с боеприпасами россиян.
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