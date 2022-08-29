Российский диктатор владимир путин отстранил министра обороны Сергея Шойгу от руководства после провала в Украине.

Об этом говорится в отчете британских разведчиков, обнародованном Министерством обороны Великобритании на официальной Twitter-странице 29 августа.

Британцы отмечают, что накануне независимые российские СМИ сообщали, что из-за проблем, с которыми сталкивается россия в своей войне против Украины, министр обороны рф Сергей Шойгу сейчас отстранен от российского руководства, а оперативные командиры напрямую информируют диктатора владимира путина о ходе войны.

"Российские офицеры и солдаты, имеющие собственный опыт войны, вероятно, регулярно высмеивают Шойгу за его неэффективное и отсутствующее руководство, поскольку прогресс россии остановился", - считают в Минобороны Великобритании.

Разведчики также отметили недостаток военного опыта у министра обороны рф.

"Шойгу, вероятно, долго пытался преодолеть свою репутацию нехватки военного опыта, поскольку большую часть своей карьеры он провел в строительном секторе и в Министерстве чрезвычайных ситуаций", — отмечают эксперты.

Напомним, ВСУ теперь каждый день уничтожают базы, места скопления техники и живой силы, склады с боеприпасами россиян.

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