Добровольческие батальоны, сформированные в последние недели, готовятся к отправке в Украину, в том числе новое большое соединение сухопутных войск - 3-й армейский корпус, предназначенный для поддержки нового наступления на востоке и усиления войск.

Об этом со ссылкой на военных аналитиков и официальных лиц сообщает The Wall Street Journal.

Также указывается, что на размещенных в Интернете кадрах, на которых якобы показаны тренировки 3-го армейского корпуса на российской военной базе в Мулино, можно увидеть также современное вооружение, которое редко используется в Украине.

Впрочем, в Институте изучения войны уже предположили, что это вряд ли изменит ситуацию на фронте, ведь «лучшее оборудование не обязательно делает более эффективными силы, когда личный состав не в порядке».

Отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис подчеркнул, что ситуация с войсками отражает тяжелое положение России и может побудить Украину к началу крупного контрнаступления в ближайшее время.

«Теперь Путину надо ввести новые войска лишь для того, чтобы воевать. На стратегическом уровне, я думаю, он потерпит неудачу в этой войне. Он, как и раньше, хочет сосредоточиться на захвате Донбасса. Это его новая цель, и для этого ему нужны новые солдаты», - отметил Ставридис.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что ВСУ теперь каждый день уничтожают базы, места скопления техники и живой силы, склады с боеприпасами россиян.

Также сообщалось, что в ЕС сказали, как придумали "наказать" россиян и белорусов.

Кроме того, Politeka.net писала, что Данилов призвал готовиться к затяжной войне.